Зерновой коридор: в Минэкономики ожидают, что три украинских порта в месяц смогут обслуживать до 80 судов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Рассчитываем, что три украинских порта в месяц смогут обслуживать до 80 судов, условно - три в день. Об этом сообщил в эфире телемарафона заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНН.
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"Мы рассчитываем, что, в принципе, за месяц даже эти три порта могут обслуживать до восьмидесяти судов. Это может быть условно до трех в день. Как минимум, по одному судну из каждого порта", - сказал Качка.
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По его словам, это уже неплохой результат, ведь можно выйти на показатель экспорта до 3-3,5 млн тонн продукции в месяц.
"...учитывая нашу ситуацию и заблокированный экспорт за предыдущие 5 месяцев, это было бы очень оптимистичным показателем", - добавил Качка.
Кроме того, по его словам, сейчас нельзя озвучивать график, но есть уже десятки заявок.
"Это подтверждение, что владельцы судов и трейдеры верят, что под международным патронатом будет выполнено зерновое соглашение... мы же четко понимаем, что мир нуждается в продовольствии из Украины. Действительно в нем есть потребность и огромный спрос. Это дает нам перспективы верить, что двусторонний режим будет только расти и это будет происходить не месяцами, а уже в ближайшие недели", - резюмировал Качка.
Контекст
Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный") , которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.
Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Это судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали у Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.
5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты. Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта Черноморск.
"Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка. Для этого планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Он указал, что хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, целью Украины "является полноценная работа портов в оба направления". "Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку и первый заход ожидается уже завтра. Наша цель – 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", - отметил министр.