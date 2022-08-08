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Зерновой коридор: в Минэкономики ожидают, что три украинских порта в месяц смогут обслуживать до 80 судов

Зерновой коридор: в Минэкономики ожидают, что три украинских порта в месяц смогут обслуживать до 80 судов

Киев • УНН

 • 202008 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Рассчитываем, что три украинских порта в месяц смогут обслуживать до 80 судов, условно - три в день. Об этом сообщил в эфире телемарафона заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНН.

Цитата

"Мы рассчитываем, что, в принципе, за месяц даже эти три порта могут обслуживать до восьмидесяти судов. Это может быть условно до трех в день. Как минимум, по одному судну из каждого порта", - сказал Качка.

Добавим

По его словам, это уже неплохой результат, ведь можно выйти на показатель экспорта до 3-3,5 млн тонн продукции в месяц.

"...учитывая нашу ситуацию и заблокированный экспорт за предыдущие 5 месяцев, это было бы очень оптимистичным показателем", - добавил Качка.

Кроме того, по его словам, сейчас нельзя озвучивать график, но есть уже десятки заявок.

"Это подтверждение, что владельцы судов и трейдеры верят, что под международным патронатом будет выполнено зерновое соглашение... мы же четко понимаем, что мир нуждается в продовольствии из Украины. Действительно в нем есть потребность и огромный спрос. Это дает нам перспективы верить, что двусторонний режим будет только расти и это будет происходить не месяцами, а уже в ближайшие недели", - резюмировал Качка.

Контекст

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный") , которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Это судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали у Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.

5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты. Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта Черноморск.

"Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка. Для этого планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он указал, что хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, целью Украины "является полноценная работа портов в оба направления". "Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку и первый заход ожидается уже завтра. Наша цель – 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", - отметил министр.

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