Зерновими та зернобобовими засіяна вже половина площ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на 16 квітня ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно більше половини запланованих площ, передає УНН з посиланням Мінагрополітики.
“Станом на 16 квітня посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 1,2 млн га, що складає 51% до прогнозу”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, посіяно:
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- ярого ячменю — 828 тис. га (52%);
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- вівса — 67 тис. га (32%);
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- пшениці — 70 тис. га (40%);
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- гороху — 265 тис. га (63%).
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Крім того зазначається, що триває посів цукрових буряків (посіяно 86 тис. га, або 28%) та соняшнику (211 тис. га, або 4%).
Нагадаємо, сільгоспвиробники станом на 13 квітня посіяли ранніх зернових та зернобобових культур на площі 936тис. га або 39% до прогнозу.