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Зерновими та зернобобовими засіяна вже половина площ

Зерновими та зернобобовими засіяна вже половина площ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на 16 квітня ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно більше половини запланованих площ, передає УНН з посиланням Мінагрополітики.

“Станом на 16 квітня посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 1,2 млн га, що складає 51% до прогнозу”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, посіяно:

  • ярого ячменю — 828 тис. га (52%);
  • вівса — 67 тис. га (32%);
  • пшениці — 70 тис. га (40%);
  • гороху — 265 тис. га (63%).

Крім того зазначається, що триває посів цукрових буряків (посіяно 86 тис. га, або 28%) та соняшнику (211 тис. га, або 4%).

Нагадаємо, сільгоспвиробники станом на 13 квітня посіяли ранніх зернових та зернобобових культур на площі 936тис. га або 39% до прогнозу.

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