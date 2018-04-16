Зерновыми и зернобобовыми засеяно уже половину площадей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на 16 апреля ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более половины запланированных площадей, передает УНН со ссылкой Минагрополитики.
“По состоянию на 16 апреля посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 1,2 млн га, что составляет 51% к прогнозу”, — говорится в сообщении.
В частности, посеяно:
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- ярового ячменя — 828 тыс. га (52%);
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- овса — 67 тыс. га (32%);
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- пшеницы — 70 тыс. га (40%);
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- гороха — 265 тыс. га (63%).
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Кроме того отмечается, что продолжается посев сахарной свеклы (посеяно 86 тыс. га, или 28%) и подсолнечника (211 тыс. га, или 4%).
Напомним, сельхозпроизводители по состоянию на 13 апреля посеяли ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 936 тыс. га или 39% к прогнозу.