Ексклюзив
07:00 • 228 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 13419 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 25578 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 24469 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 30031 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 29542 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 32084 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 41954 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 38003 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18860 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Землетрус у Японії: постраждали вже 34 людини

Київ • УНН

 148 перегляди

Потужний землетрус магнітудою 7,5 стався на північному сході Японії, поранивши щонайменше 34 особи. Влада попереджає про можливість сильніших поштовхів у найближчі дні.

Землетрус у Японії: постраждали вже 34 людини

Щонайменше 34 особи отримали поранення внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,5 бала, який стався пізно ввечері в понеділок на північному сході Японії, повідомляє Kyodo News, пише УНН.

Деталі

Було порушено транспортне сполучення та водопостачання, а роботу шкіл у різних районах було призупинено, на тлі того, як влада попередила про можливість сильнішого землетрусу.

Японське метеорологічне агентство заявило, що за землетрусом, який стався о 23:15 за місцевим часом біля східного узбережжя префектури Аоморі на глибині 54 кілометри, може відбутися землетрус подібної або більшої магнітуди в тому ж районі найближчими днями.

Це перший випадок, коли агентство оголосило таке попередження для прибережних районів Хоккайдо та узбережжя Санріку, яке простягається від Аоморі через префектури Івате та Міягі.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Новини Світу
Японське метеорологічне агентство
Японія