Землетрус у Японії: постраждали вже 34 людини
Київ • УНН
Потужний землетрус магнітудою 7,5 стався на північному сході Японії, поранивши щонайменше 34 особи. Влада попереджає про можливість сильніших поштовхів у найближчі дні.
Щонайменше 34 особи отримали поранення внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,5 бала, який стався пізно ввечері в понеділок на північному сході Японії, повідомляє Kyodo News, пише УНН.
Деталі
Було порушено транспортне сполучення та водопостачання, а роботу шкіл у різних районах було призупинено, на тлі того, як влада попередила про можливість сильнішого землетрусу.
Японське метеорологічне агентство заявило, що за землетрусом, який стався о 23:15 за місцевим часом біля східного узбережжя префектури Аоморі на глибині 54 кілометри, може відбутися землетрус подібної або більшої магнітуди в тому ж районі найближчими днями.
Це перший випадок, коли агентство оголосило таке попередження для прибережних районів Хоккайдо та узбережжя Санріку, яке простягається від Аоморі через префектури Івате та Міягі.
Доповнюється...