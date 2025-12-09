Землетрясение в Японии: пострадали уже 34 человека
Киев • УНН
Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло на северо-востоке Японии, ранив по меньшей мере 34 человека. Власти предупреждают о возможности более сильных толчков в ближайшие дни.
По меньшей мере 34 человека получили ранения в результате мощного землетрясения магнитудой 7,5 балла, произошедшего поздно вечером в понедельник на северо-востоке Японии, сообщает Kyodo News, пишет УНН.
Подробности
Было нарушено транспортное сообщение и водоснабжение, а работа школ в различных районах была приостановлена, на фоне того, как власти предупредили о возможности более сильного землетрясения.
Японское метеорологическое агентство заявило, что за землетрясением, произошедшим в 23:15 по местному времени у восточного побережья префектуры Аомори на глубине 54 километра, может последовать землетрясение подобной или большей магнитуды в том же районе в ближайшие дни.
Это первый случай, когда агентство объявило такое предупреждение для прибрежных районов Хоккайдо и побережья Санрику, которое простирается от Аомори через префектуры Иватэ и Мияги.
