Землетрус стався на заході США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 4,6 стався у штаті Невада у західній частині США. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Геологічної служби США.
Підземні поштовхи були відчутні о 7:25 за київським часом.
Осередок землетрусу залягав на глибині 9 км.
Він стався за 627 км на північ від Лос-Анджелеса.
Додамо, за шкалою Ріхтера, через землетрус магнітудою 4,0-4,9 відчутне тремтіння речей всередині будинків, значна шкода малоймовірна.
Нагадаємо, нещодавно у Китаї стався потужний землетрус.