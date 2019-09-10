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Землетрус стався на заході США

Землетрус стався на заході США

Київ • УНН

 • 19260 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 4,6 стався у штаті Невада у західній частині США. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Геологічної служби США.

Підземні поштовхи були відчутні о 7:25 за київським часом.

Осередок землетрусу залягав на глибині 9 км.

Він стався за 627 км на північ від Лос-Анджелеса.

Додамо, за шкалою Ріхтера, через землетрус магнітудою 4,0-4,9 відчутне тремтіння речей всередині будинків, значна шкода малоймовірна.

Нагадаємо, нещодавно у Китаї стався потужний землетрус.

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