Землетрясение произошло на западе США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в штате Невада в западной части США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Геологической службы США.
Подземные толчки ощущались в 7:25 по киевскому времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.
Он произошел в 627 км к северу от Лос-Анджелеса.
Добавим, по шкале Рихтера, из-за землетрясения магнитудой 4,0-4,9 ощутима дрожь вещей внутри домов, значительный ущерб маловероятен.
Напомним, недавно в Китае произошло мощное землетрясение.