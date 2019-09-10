Землетрясение произошло на западе США

Подземные толчки ощущались в 7:25 по киевскому времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Он произошел в 627 км к северу от Лос-Анджелеса.

Добавим, по шкале Рихтера, из-за землетрясения магнитудой 4,0-4,9 ощутима дрожь вещей внутри домов, значительный ущерб маловероятен.

Напомним, недавно в Китае произошло мощное землетрясение.