У Китаї стався ще один потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Нові підземні поштовхи магнітудою 4,3 зафіксовані в південно-західній провінції Сичуань. За даними Китайського сейсмологічного центру, епіцентри землетрусів розташовані в 20 км один від одного в повіті Вейюань міського округу Нейцзян, інформує УНН.
Землетрус стався о 10:36 за місцевим часом (5:36 Київ). Його осередок залягав на глибині 7 км, епіцентр був розташований в 140 км на південь від міста Ченду з населенням 16 млн чоловік і в 200 км на захід від міста центрального підпорядкування Чунцин з населенням понад 31 млн осіб. Про можливі жертви і руйнування інформації не наводиться.
Це вже другий землетрус, що стався в повіті Вейюань за сьогодні. Перші підземні поштовхи магнітудою 5,4 були зафіксовані в 6:42 за місцевим часом (1:42 Київ). За останніми даними, одна людина загинула і ще 29 отримали поранення.