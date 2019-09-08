Щонайменше одна людина загинула та 29 поранені під час землетрусу в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Одна людина загинула і 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості в неділю в результаті землетрусу магнітудою 5,4 в повіті Вейюань (південно-західна провінція Сичуань). Про це повідомило Центральне телебачення Китаю, передає УНН.
За даними телеканалу, стан двох поранених оцінюється як важкий. В результаті підземних поштовхів зруйновано 17 будинків, ще 215 пошкоджено. Пошуково-рятувальна операція триває.
Землетрус відчувався і в інших містах: у місті Чунцин скасовано відправлення понад 10 потягів. Наразі фахівці перевіряють цілісність залізничного полотна.
За даними сейсмологів, землетрус стався в 6:42 (1:42 Київ) в повіті Вейюань міського округу Нейцзян. Епіцентр стихії знаходився на глибині 10 км на відстані 141 км від міста Ченду, адміністративного центру Сичуані. Підземні поштовхи були зафіксовані в кількох міських округах.
Раніше повідомлялось лише про 28 постраждалих, без загиблих.