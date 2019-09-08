По меньшей мере один человек погиб и 29 ранены при землетрясении в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Один человек погиб и 29 получили ранения различной степени тяжести в воскресенье в результате землетрясения магнитудой 5,4 в уезде Вейюань (юго-западная провинция Сычуань). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает УНН.
По данным телеканала, состояние двух раненых оценивается как тяжелое. В результате подземных толчков разрушено 17 домов, еще 215 повреждены. Поисково-спасательная операция продолжается.
Землетрясение ощущалось и в других городах: в городе Чунцин отменено отправление более 10 поездов. Сейчас специалисты проверяют целостность железнодорожного полотна.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 6:42 (1:42 Киев) в уезде Вейюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр стихии находился на глубине 10 км на расстоянии 141 км от города Чэнду, административного центра провинции Сычуань. Подземные толчки были зафиксированы в нескольких городских округах.
Ранее сообщалось лишь о 28 пострадавших, без погибших.