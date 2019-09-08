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Кількість постраждалих від землетрусу в Китаї досягло 28 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Щонайменше 28 людей отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,4 в провінції Сичуань в неділю. Про це повідомляє газета “Хуаньцю шибао” з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій міської округу Нейцзян, передає УНН.

Епіцентр стихії знаходився на глибині 10 км на відстані 141 км від міста Ченду, адміністративного центру Сичуані. Підземні поштовхи були зафіксовані в кількох міських округах. Є дані про обвалення будівель.

Як зазначає “Хуаньцю шибао”, за останній рік в провінції відбулися щонайменше 132 землетруси магнітудою не менше 3,0. Найбільше з них мав магнітуду 6,0 і сталося в червні 2019 року.

Відзначається, що на місце події направлена ​​бригада рятувальників. Раніше Китайський сейсмологічний центр інформував про одного постраждалого. За даними сейсмологів, землетрус стався в 6:42 (1:42 Київ) в повіті Вейюань міського округу Нейцзян.

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