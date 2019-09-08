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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 90563 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115306 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107047 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113639 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121238 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148976 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149151 просмотра

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Число пострадавших от землетрясения в Китае достигло 28 человек

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. По меньшей мере 28 человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,4 в провинции Сычуань в воскресенье. Об этом сообщает газета “Хуаньцю шибао” со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций городского округа Нэйцзян, передает УНН.

Эпицентр стихии находился на глубине 10 км на расстоянии 141 км от города Чэнду, административного центра провинции Сычуань. Подземные толчки были зафиксированы в нескольких городских округах. Есть данные об обрушении зданий.

Как отмечает “Хуаньцю шибао”, за последний год в провинции произошло по меньшей мере 132 землетрясения магнитудой не менее 3,0. Самое большое из них имело магнитуду 6,0 и произошло в июне 2019 года.

Отмечается, что на место происшествия направлена ​​бригада спасателей. Ранее Китайский сейсмологический центр информировал о одного пострадавшего. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 6:42 (1:42 Киев) в уезде Вейюань городского округа Нэйцзян.

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