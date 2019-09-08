Число пострадавших от землетрясения в Китае достигло 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. По меньшей мере 28 человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,4 в провинции Сычуань в воскресенье. Об этом сообщает газета “Хуаньцю шибао” со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций городского округа Нэйцзян, передает УНН.
Эпицентр стихии находился на глубине 10 км на расстоянии 141 км от города Чэнду, административного центра провинции Сычуань. Подземные толчки были зафиксированы в нескольких городских округах. Есть данные об обрушении зданий.
Как отмечает “Хуаньцю шибао”, за последний год в провинции произошло по меньшей мере 132 землетрясения магнитудой не менее 3,0. Самое большое из них имело магнитуду 6,0 и произошло в июне 2019 года.
Отмечается, что на место происшествия направлена бригада спасателей. Ранее Китайский сейсмологический центр информировал о одного пострадавшего. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 6:42 (1:42 Киев) в уезде Вейюань городского округа Нэйцзян.
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