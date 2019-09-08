У Китаї одна людина постраждала під час потужного землетрусу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 зафіксовано в неділю в провінції Сичуань. Про це повідомляє Китайський сейсмологічний центр, передає УНН.
За його даними, землетрус стався в 6:42 (1:42 Київ) в повіті Вейюань міського округу Нейцзян. Епіцентр стихії знаходився на глибині 10 км.
Центр повідомляє про обвалення однієї будівлі і одного постраждалого.
Як повідомляв УНН, внаслідок землетрусів на двох шахтах у Польщі є загиблий.
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