В Китае один человек пострадал во время мощного землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье в провинции Сычуань. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает УНН.
По его данным, землетрясение произошло в 6:42 (1:42 Киев) в уезде Вейюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр стихии находился на глубине 10 км.
Центр сообщает об обрушении одного здания и одного пострадавшего.
Как сообщал УНН, в результате землетрясений на двух шахтах в Польше есть погибший.
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