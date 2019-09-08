В Китае произошло еще одно мощное землетрясение

Землетрясение произошло в 10:36 по местному времени (5:36 Киев). Его очаг залегал на глубине 7 км, эпицентр находился в 140 км к югу от города Чэнду с населением 16 млн человек и в 200 км к западу от города центрального подчинения Чунцин с населением более 31 млн человек. О возможных жертвах и разрушениях информация не приводится.

Это уже второе землетрясение, произошедшее в уезде Вейюань за сегодня. Первые подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в 6:42 по местному времени (1:42 Киев). По последним данным, один человек погиб и еще 29 получили ранения.