Землетрус стався у Туреччині: поштовхи відчули в Анкарі та інших провінціях
Київ • УНН
У турецькому місті Конья стався землетрус магнітудою 5,2 бала. Підземні поштовхи відчувалися в Анкарі та навколишніх провінціях, епіцентр зафіксовано на глибині 18,73 км.
У турецькому місті Конья стався землетрус магнітудою 5,2 бала. Підземні поштовхи відчувалися в Анкарі та навколишніх провінціях. Про це УНН повідомляє з посиланням на TRT Haber.
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Повідомляється, що, згідно з інформацією Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки AFAD, о 15:46 у районі Кулу міста Конья було зафіксовано землетрус магнітудою 5,2 бала.
Встановлено, що землетрус стався на глибині 18,73 кілометра, а підземні поштовхи відчувалися в Анкарі та навколишніх провінціях.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая поділився інформацією щодо землетрусу у своєму акаунті в соціальних мережах.
"У Кулу, Конья, стався землетрус магнітудою 5,2 бала. Щодо землетрусу, який також відчувався в навколишніх провінціях, AFAD та всі команди наших відповідних установ негайно розпочали польові перевірки. Наразі негативної ситуації немає. Я висловлюю свої найкращі побажання нашим громадянам, які постраждали від землетрусу", - написав Єрлікая у Facebook.
Нагадаємо
В Анкарі перебуває Президент України Володимир Зеленський, де відбулися його перемовини з президентом Туреччини.