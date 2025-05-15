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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

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Землетрус стався у Туреччині: поштовхи відчули в Анкарі та інших провінціях

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

У турецькому місті Конья стався землетрус магнітудою 5,2 бала. Підземні поштовхи відчувалися в Анкарі та навколишніх провінціях, епіцентр зафіксовано на глибині 18,73 км.

Землетрус стався у Туреччині: поштовхи відчули в Анкарі та інших провінціях

У турецькому місті Конья стався землетрус магнітудою 5,2 бала. Підземні поштовхи відчувалися в Анкарі та навколишніх провінціях. Про це УНН повідомляє з посиланням на TRT Haber.

Деталі

Повідомляється, що, згідно з інформацією Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки AFAD, о 15:46 у районі Кулу міста Конья було зафіксовано землетрус магнітудою 5,2 бала.

Встановлено, що землетрус стався на глибині 18,73 кілометра, а підземні поштовхи відчувалися в Анкарі та навколишніх провінціях.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая поділився інформацією щодо землетрусу у своєму акаунті в соціальних мережах.

"У Кулу, Конья, стався землетрус магнітудою 5,2 бала. Щодо землетрусу, який також відчувався в навколишніх провінціях, AFAD та всі команди наших відповідних установ негайно розпочали польові перевірки. Наразі негативної ситуації немає. Я висловлюю свої найкращі побажання нашим громадянам, які постраждали від землетрусу", - написав Єрлікая у Facebook.

Нагадаємо

В Анкарі перебуває Президент України Володимир Зеленський, де відбулися його перемовини з президентом Туреччини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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