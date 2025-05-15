Землетрясение произошло в Турции: толчки ощутили в Анкаре и других провинциях
Киев • УНН
В турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Подземные толчки ощущались в Анкаре и окрестных провинциях, эпицентр зафиксирован на глубине 18,73 км.
В турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Подземные толчки ощущались в Анкаре и окрестных провинциях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TRT Haber.
Детали
Сообщается, что, согласно информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Турецкой Республики AFAD, в 15:46 в районе Кулу города Конья было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 балла.
Установлено, что землетрясение произошло на глубине 18,73 километра, а подземные толчки ощущались в Анкаре и окрестных провинциях.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая поделился информацией о землетрясении в своем аккаунте в социальных сетях.
"В Кулу, Конья, произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Что касается землетрясения, которое также ощущалось в окрестных провинциях, AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно начали полевые проверки. Пока негативной ситуации нет. Я выражаю свои наилучшие пожелания нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения", - написал Ерликая в Facebook.
Напомним
В Анкаре находится Президент Украины Владимир Зеленский, где состоялись его переговоры с президентом Турции.