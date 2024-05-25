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Зеленський заслухав перші доповіді щодо Харкова і назвав російську атаку черговим проявом божевілля

Зеленський заслухав перші доповіді щодо Харкова і назвав російську атаку черговим проявом божевілля

Київ • УНН

 • 32363 перегляди

російський удар по торговому центру в Харкові призвів до загибелі та поранення цивільних осіб. Зеленський засудив атаку окупантів як ще один прояв російського божевілля та підлого тероризму з боку путіна.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогоднішній удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля. Тільки такі божевільні, як путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло, передає УНН.

Зараз були перші доповіді щодо Харкова – удару по місту, по очевидному цивільному обʼєкту: по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота, день. Один з найбільших центрів – всередині було багато працівників та відвідувачів. Зараз пожежа на всій території. Туди прибули всі необхідні служби: ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. Всі борються за кожне життя. Цей удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло. Вже відомо, що є поранені, є загиблі 

- сказав Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним та близьким та зазначив, що кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Раніше

У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 24. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.

Павло Башинський

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