Зеленский заслушал первые доклады по Харькову и назвал российскую атаку очередным проявлением безумия

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодняшний удар по Харькову - очередное проявление российского безумия. Только такие сумасшедшие, как путин, способны убивать и терроризировать людей так подло, передает УНН.

Сейчас были первые доклады по Харькову - удар по городу, по очевидному гражданскому объекту: по торговому центру, строительному гипермаркету. Суббота, день. Один из крупнейших центров - внутри было много работников и посетителей. Сейчас пожар на всей территории. Туда прибыли все необходимые службы: ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция. Все борются за каждую жизнь. Этот удар по Харькову - очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые, есть погибшие - сказал Зеленский.

Президент выразил соболезнования родным и близким и отметил, что каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

Ранее

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 24. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.