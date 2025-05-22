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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Зеленський запросив прем’єр-міністра Словенії долучитися до саміту Україна - Південно-Східна Європа

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Володимир Зеленський провів розмову з прем’єром Словенії Робертом Голобом та запросив його на саміт Україна - Південно-Східна Європа. Словенія буде представлена на саміті.

Зеленський запросив прем’єр-міністра Словенії долучитися до саміту Україна - Південно-Східна Європа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом та запросив його взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Деталі

Щойно говорив із прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Словенський народ послідовно підтримує Україну. Ми завжди будемо вдячні за всю надану нашим людям допомогу 

- повідомив Зеленський.

Зеленський наголосив, що запросив Словенію взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Він також проінформував словенського лідера, які країни вже погодилися взяти участь у цьому заході.

Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Поінформував про країни, які вже отримали запрошення та підтвердили свою участь. Словенія буде представлена на саміті. Це дуже важливо для нас. Дякую

- зазначив президент.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі під час телефонної розмови обговорили подальші кроки мирного врегулювання. Також підіймалась тема відкриття перших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери продовжили підготовку рішень у межах коаліції охочих.

Павло Зінченко

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