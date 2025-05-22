Зеленський запросив прем’єр-міністра Словенії долучитися до саміту Україна - Південно-Східна Європа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом та запросив його взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Щойно говорив із прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Словенський народ послідовно підтримує Україну. Ми завжди будемо вдячні за всю надану нашим людям допомогу

Зеленський наголосив, що запросив Словенію взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Він також проінформував словенського лідера, які країни вже погодилися взяти участь у цьому заході.

Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Поінформував про країни, які вже отримали запрошення та підтвердили свою участь. Словенія буде представлена на саміті. Це дуже важливо для нас. Дякую