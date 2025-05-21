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The Guardian

Зеленський розповів, що обговорював під час телефонної розмови з Туском

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Президент України та прем'єр-міністр Польщі обговорили подальші кроки мирного врегулювання. Також підіймалась тема відкриття перших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Зеленський розповів, що обговорював під час телефонної розмови з Туском

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час телефонної розмови подальші кроки мирного врегулювання. Також була піднята тема відкриття перших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, пише УНН з посиланням на офіційний сайт глави держави та на сторінку Зеленського в Telegram.

Говорив із Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском про президентські вибори, наступні кроки заради миру та відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС

- повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив що важливо, щоб Польща і в майбутньому залишалася надійним партнером і другом для нашої держави.

Від нашої єдності, спільної позиції та скоординованих кроків справді залежить багато, передусім безпека

- наголосив Зеленський.

Також під час розмови Зеленський поінформував польського прем'єр-міністра про телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та європейськими лідерами, з якими обговорив подальші кроки мирного врегулювання.

Зокрема йшлося про можливість проведення наступної зустрічі з російською стороною, обмін полоненими 1000 на 1000 та запровадження сильних санкцій у відповідь на затягування війни з боку росії.

Зеленський також відзначив схвалення 17-го пакета санкцій проти рф і додав, що наступні санкційні рішення вже готуються.

Також повідомляється, що окремо Зеленський і Туск обговорювали відкриття перших переговорних кластерів під час головування Польщі в ЄС. Зеленський наголосив, що Україна зробила все необхідне й це несправедливо, коли хтось один може заблокувати весь процес.

Дональд Туск запевнив президента України у тому, що докладатиме особистих зусиль для пошуку рішень, які допоможуть вийти із цієї ситуації та відкрити перші кластери.

Доповнення

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск спілкувався телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським, про що польський лідер написав на своїй сторінці в Х.

У дописі зазначається, що під час розмови йшлося про останні переговори з рф та ймовірні санкції для країни-агресора.

"Сьогодні він розповів мені про останні переговори щодо припинення вогню та роботи над можливими наступними санкціями, які будуть запроваджені проти росії. Участь Польщі, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та США залишається вирішальною в цьому процесі", - зазначив Туск.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Дональд Трамп
Європейський Союз
Франція
Сполучене Королівство
Італія
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Дональд Туск
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