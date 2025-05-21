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Зеленский рассказал, что обсуждал во время телефонного разговора с Туском

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Президент Украины и премьер-министр Польши обсудили дальнейшие шаги мирного урегулирования. Также поднималась тема открытия первых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

Зеленский рассказал, что обсуждал во время телефонного разговора с Туском

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском во время телефонного разговора дальнейшие шаги мирного урегулирования. Также была поднята тема открытия первых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт главы государства и на страницу Зеленского в Telegram.

Говорил с Премьер-министром Польши Дональдом Туском о президентских выборах, следующих шагах ради мира и открытии кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС

- сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что важно, чтобы Польша и в будущем оставалась надежным партнером и другом для нашего государства.

От нашего единства, общей позиции и скоординированных шагов действительно зависит многое, прежде всего безопасность

- подчеркнул Зеленский.

Также во время разговора Зеленский проинформировал польского премьер-министра о телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и европейскими лидерами, с которыми обсудил дальнейшие шаги мирного урегулирования.

В частности, речь шла о возможности проведения следующей встречи с российской стороной, обмене пленными 1000 на 1000 и введении сильных санкций в ответ на затягивание войны со стороны россии.

Зеленский также отметил одобрение 17-го пакета санкций против рф и добавил, что следующие санкционные решения уже готовятся.

Также сообщается, что отдельно Зеленский и Туск обсуждали открытие первых переговорных кластеров во время председательства Польши в ЕС. Зеленский подчеркнул, что Украина сделала все необходимое и это несправедливо, когда кто-то один может заблокировать весь процесс.

Дональд Туск заверил президента Украины в том, что будет прилагать личные усилия для поиска решений, которые помогут выйти из этой ситуации и открыть первые кластеры.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск общался по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем польский лидер написал на своей странице в Х.

В заметке отмечается, что во время разговора речь шла о последних переговорах с рф и вероятных санкциях для страны-агрессора.

"Сегодня он рассказал мне о последних переговорах по прекращению огня и работе над возможными следующими санкциями, которые будут введены против россии. Участие Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии и США остается решающим в этом процессе", - отметил Туск.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
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