Зеленський і Макрон обговорили оборонну співпрацю та виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери продовжили підготовку рішень у межах коаліції охочих, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

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За словами Президента України, все стає більш практичним.

Зеленський та Макрон обговорили підтримку української армії, оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні.

Зеленський заявив про важливу розмову з канцлером ФРН Мерцом: деталі

Окрема та детальна увага – відносинам і координації зі Сполученими Штатами Америки.

Президент України наголосив, що потрібно зберігати спільне бачення і готовність діяти разом, та подякував Франції за підтримку.

Було б добре, якби США теж допомогли: Зеленський обговорив з прем’єром Британії санкції проти росії