Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры продолжили подготовку решений в рамках коалиции желающих, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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По словам Президента Украины, все становится более практичным.

Зеленский и Макрон обсудили поддержку украинской армии, оборонное сотрудничество и внутреннее производство оружия в Украине.

Зеленский заявил о важном разговоре с канцлером ФРГ Мерцем: детали

Особое и детальное внимание – отношениям и координации с Соединенными Штатами Америки.

Президент Украины подчеркнул, что нужно сохранять общее видение и готовность действовать вместе, и поблагодарил Францию за поддержку.

Было бы хорошо, если бы США тоже помогли: Зеленский обсудил с премьером Британии санкции против россии