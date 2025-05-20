Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и производство оружия
Киев • УНН
Президенты Украины и Франции продолжили подготовку решений в рамках коалиции желающих. Они обсудили поддержку армии, оборонное сотрудничество и производство оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры продолжили подготовку решений в рамках коалиции желающих, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
По словам Президента Украины, все становится более практичным.
Зеленский и Макрон обсудили поддержку украинской армии, оборонное сотрудничество и внутреннее производство оружия в Украине.
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Особое и детальное внимание – отношениям и координации с Соединенными Штатами Америки.
Президент Украины подчеркнул, что нужно сохранять общее видение и готовность действовать вместе, и поблагодарил Францию за поддержку.
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