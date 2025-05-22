Зеленский пригласил премьер-министра Словении присоединиться к саммиту Украина - Юго-Восточная Европа

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом и пригласил его принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Только что говорил с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Словенский народ последовательно поддерживает Украину. Мы всегда будем благодарны за всю оказанную нашим людям помощь

Зеленский подчеркнул, что пригласил Словению принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Он также проинформировал словенского лидера, какие страны уже согласились принять участие в этом мероприятии.

Пригласил принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Проинформировал о странах, которые уже получили приглашение и подтвердили свое участие. Словения будет представлена на саммите. Это очень важно для нас. Спасибо