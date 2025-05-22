Зеленский пригласил премьер-министра Словении присоединиться к саммиту Украина - Юго-Восточная Европа
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом и пригласил его на саммит Украина - Юго-Восточная Европа. Словения будет представлена на саммите.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом и пригласил его принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.
Детали
Только что говорил с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Словенский народ последовательно поддерживает Украину. Мы всегда будем благодарны за всю оказанную нашим людям помощь
Зеленский подчеркнул, что пригласил Словению принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Он также проинформировал словенского лидера, какие страны уже согласились принять участие в этом мероприятии.
Пригласил принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Проинформировал о странах, которые уже получили приглашение и подтвердили свое участие. Словения будет представлена на саммите. Это очень важно для нас. Спасибо
Дополнение
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши во время телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги мирного урегулирования. Также поднималась тема открытия первых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.
Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры продолжили подготовку решений в рамках коалиции желающих.