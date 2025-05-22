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Зеленский пригласил премьер-министра Словении присоединиться к саммиту Украина - Юго-Восточная Европа

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом и пригласил его на саммит Украина - Юго-Восточная Европа. Словения будет представлена на саммите.

Зеленский пригласил премьер-министра Словении присоединиться к саммиту Украина - Юго-Восточная Европа

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом и пригласил его принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

Только что говорил с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Словенский народ последовательно поддерживает Украину. Мы всегда будем благодарны за всю оказанную нашим людям помощь 

- сообщил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что пригласил Словению принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Он также проинформировал словенского лидера, какие страны уже согласились принять участие в этом мероприятии.

Пригласил принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Проинформировал о странах, которые уже получили приглашение и подтвердили свое участие. Словения будет представлена на саммите. Это очень важно для нас. Спасибо

- отметил президент.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши во время телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги мирного урегулирования. Также поднималась тема открытия первых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры продолжили подготовку решений в рамках коалиции желающих.

Павел Зинченко

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