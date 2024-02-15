Зеленський заявив про нові заміни в Силах оборони України
Київ • УНН
Зеленський оголосив про нові призначення на керівні посади в українській армії. Та зазначив, що вже підписав відповідні укази.
В Силах оборони України знову заміни. Президент Володимир Зеленський заявив, що вже підписав укази про нові призначення військових. Про це пише УНН із посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.
Підписав сьогодні й кілька указів про нові заміни в Силах оборони України. Більше бойового досвіду цієї війни, більше сучасних підходів. Дякую всім, хто б’ється та працює заради нашої держави й людей! Дякую всім, хто допомагає нам!
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Зайву про призначення Зеленський зробив у самому кінці свого відеозвернення.
Зазначимо, що на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України указів станом на 23:28 не було.
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Також Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбув на Мюнхенську конференцію з безпеки, де зустрінеться з партнерами та підпише нові угоди для зміцнення архітектури безпеки України.
У своєму вечірньому відеозверненні до українців глава держави також відреагував на інцидент із розсипаним українським зерном у прикордонній зоні з Польщею. Він пояснив чому такі інциденти є небезпечними, та розповів як на них слід реагувати українцям і полякам.