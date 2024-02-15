Зеленский заявил о новых заменах в Силах обороны Украины

В Силах обороны Украины снова замены. Президент Владимир Зеленский заявил, что уже подписал указы о новых назначениях военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Подписал сегодня и несколько указов о новых заменах в Силах обороны Украины. Больше боевого опыта этой войны, больше современных подходов. Спасибо всем, кто бьется и работает ради нашего государства и людей! Спасибо всем, кто помогает нам! - заявил украинский Президент.

Детали

Лишнюю о назначении Зеленский сделал в самом конце своего видеообращения.

Отметим, что на сайте официального интернет-представительства Президента Украины указов по состоянию на 23:28 не было.

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Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отбыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встретится с партнерами и подпишет новые соглашения для укрепления архитектуры безопасности Украины.

В своем вечернем видеообращении к украинцам глава государства также отреагировал на инцидент с рассыпанным украинским зерном в пограничной зоне с Польшей. Он объяснил почему такие инциденты опасны, и рассказал как на них следует реагировать украинцам и полякам.