Зеленский заявил о новых заменах в Силах обороны Украины
Зеленский объявил о новых назначениях на руководящие должности в украинской армии. И отметил, что уже подписал соответствующие указы.
Зеленский прокомментировал инцидент с рассыпанным украинским зерном на границе с Польшей
Президент Зеленский поручил Премьер-министру Украины срочно встретиться со своим польским коллегой, чтобы обсудить инцидент, когда украинское зерно рассыпалось на границе, и как предотвратить будущие опасные конфликты.
Bloomberg: США хотят отказаться от программы засекреченного военного спутника
США решили отказаться от засекреченной военной спутниковой программы из-за роста расходов и трудностей с разработкой полезной нагрузки.
Соотношение сил под Авдеевкой 1:7 - пресс-офицер 3-й ОШБр
По словам пресс-офицера 3-й бригады, соотношение украинских и российских сил под Авдеевкой составляет 1:7, при этом напряженная ситуация требует от украинских подразделений действовать в сложных форматах обороны на 360 градусов.
Зеленский обсудил с Советом предпринимателей поддержку бизнеса в условиях войны
Президент Зеленский встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, чтобы обсудить сохранение предпринимательского потенциала и экономического роста Украины в условиях войны.
Встретится с Шольцем и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции: Зеленский заявил, что уже на пути
Президент Зеленский отбыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встретится с партнерами и подпишет новые соглашения для укрепления архитектуры безопасности Украины.
Байден дал указание наладить прямой диалог с Россией по ее противоспутниковой разработке
Байден поручил вести прямой диалог с Россией по разработке ею противоспутникового оружия, которое, по предупреждению Конгресса, представляет угрозу национальной безопасности США.
Харьковщина: россияне атаковали КАБами и ракетами С-300
Три человека погибли и еще двое получили ранения во время российского воздушного обстрела села Черное в Харьковской области с использованием крылатых ракет и ракет С-300.
В Белом доме подтвердили наличие у США данных о российских противоспутниковых возможностях
Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, указанная председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, связана с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывается россией, но заявил, что это не является активным развернутым потенциалом и не представляет непосредственной угрозы.
Испания передаст Украине бронемашины М113, генераторы, комплектующие для ПВО и другое оборудование
Испания передаст Украине бронемашины M113, генераторы и другое оборудование.