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15 березня, 19:03 • 127834 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:08 • 140819 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: я передав Трампу документ з переліком всіх cease-fire з конкретними датами, які рф зламала

Зеленський: я передав Трампу документ з переліком всіх cease-fire з конкретними датами, які рф зламала

Київ • УНН

 • 23732 перегляди

Президент України передав США документ з датами всіх порушень режиму припинення вогню з боку Росії. Зеленський наголосив, що мир можливий лише через дипломатію та чіткі гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що передав президенту США Дональду Трампу документ з переліком дат припинення вогню, які росія зламала. Про це він заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі

Цей рік повинен стати роком початку надійного миру, путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути його силою, мудрістю і єдністю. Про мир не можливо просто оголосити за одну годину, не можливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль. Така реальність. До речі, коли генерал Келлог був в Україні, я передав йому і передав президенту США документ з переліком всіх cease-fire з конкретними датами, які рф зламала. Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чіткий гарантій безпеки

- заявив Зеленський. 

Лідери Британії та Франції узгодили позиції щодо України перед зустріччю з Трампом - The Guardian24.02.25, 01:03 • 33900 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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