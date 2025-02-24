Зеленський: я передав Трампу документ з переліком всіх cease-fire з конкретними датами, які рф зламала

Президент України Володимир Зеленський заявив, що передав президенту США Дональду Трампу документ з переліком дат припинення вогню, які росія зламала. Про це він заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі

Цей рік повинен стати роком початку надійного миру, путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути його силою, мудрістю і єдністю. Про мир не можливо просто оголосити за одну годину, не можливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль. Така реальність. До речі, коли генерал Келлог був в Україні, я передав йому і передав президенту США документ з переліком всіх cease-fire з конкретними датами, які рф зламала. Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чіткий гарантій безпеки