Зеленский: я передал Трампу документ с перечнем всех cease-fire с конкретными датами, которые рф сломала

ukenru
Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
09:33 • 45522 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
08:53 • 75270 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
07:50 • 100631 просмотра

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается
07:50 • 88757 просмотра

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается

Эксклюзив
Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
07:11 • 100794 просмотра

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
05:53 • 104758 просмотра

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского
05:32 • 124642 просмотра

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины
24 февраля, 04:00 • 106830 просмотра

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
23 февраля, 16:52 • 118012 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
23 февраля, 15:47 • 119129 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

24 февраля, 01:30 • 106456 просмотра
В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

24 февраля, 01:56 • 111315 просмотра
USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

24 февраля, 02:02 • 58848 просмотра
Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

24 февраля, 04:16 • 104661 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

06:50 • 106541 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

05:32 • 124636 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 207941 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 213775 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 189332 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 211970 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

09:30 • 32822 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

06:50 • 106541 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 105262 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 155204 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 136646 просмотра
Актуальное
Зеленский: я передал Трампу документ с перечнем всех cease-fire с конкретными датами, которые рф сломала

Зеленский: я передал Трампу документ с перечнем всех cease-fire с конкретными датами, которые рф сломала

Киев  •  УНН

 • 11667 просмотра

Read in English

Президент Украины передал США документ с датами всех нарушений режима прекращения огня со стороны России. Зеленский подчеркнул, что мир возможен только через дипломатию и четкие гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал президенту США Дональду Трампу документ с перечнем дат прекращения огня, которые россия сломала. Об этом он заявил во время саммита «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

Детали

Этот год должен стать годом начала надежного мира, путин не подарит нам этот мир, не отдаст его в обмен на что-то. Мы должны получить его силой, мудростью и единством. О мире невозможно просто объявить за один час, невозможно объявить за один день сегодня, завтра, послезавтра, к сожалению. Такова реальность. Кстати, когда генерал Келлог был в Украине, я передал ему и передал президенту США документ с перечнем всех cease-fire с конкретными датами, которые рф сломала. Поэтому мир может быть следствием взвешенной дипломатии и абсолютно четкий гарантий безопасности

- заявил Зеленский. 

Лидеры Британии и Франции согласовали позиции по Украине перед встречей с Трампом - The Guardian24.02.25, 01:03 • 28874 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы