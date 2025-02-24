Зеленский: я передал Трампу документ с перечнем всех cease-fire с конкретными датами, которые рф сломала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал президенту США Дональду Трампу документ с перечнем дат прекращения огня, которые россия сломала. Об этом он заявил во время саммита «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

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Этот год должен стать годом начала надежного мира, путин не подарит нам этот мир, не отдаст его в обмен на что-то. Мы должны получить его силой, мудростью и единством. О мире невозможно просто объявить за один час, невозможно объявить за один день сегодня, завтра, послезавтра, к сожалению. Такова реальность. Кстати, когда генерал Келлог был в Украине, я передал ему и передал президенту США документ с перечнем всех cease-fire с конкретными датами, которые рф сломала. Поэтому мир может быть следствием взвешенной дипломатии и абсолютно четкий гарантий безопасности