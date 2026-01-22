$43.180.08
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 5244 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 1406 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 5610 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 11881 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 18557 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 25842 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 40913 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39418 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 63970 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Зеленський та Трамп розпочали зустріч у Давосі

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, розпочали зустріч у Давосі. Раніше Трамп заявив, що мирна угода щодо України "наближається".

Зеленський та Трамп розпочали зустріч у Давосі

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Давосі розпочалася, повідомив журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.

Деталі

"Зустріч розпочалася", - повідомив прессекретар.

За даними Офісу Президента, Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрічаються в Давосі.

Раніше президент США заявив Sky News, що мирна угода щодо України "наближається".

Зеленський прибув до Давоса22.01.26, 14:16 • 322 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Давос
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна