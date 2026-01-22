Зеленський та Трамп розпочали зустріч у Давосі
Київ • УНН
Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, розпочали зустріч у Давосі. Раніше Трамп заявив, що мирна угода щодо України "наближається".
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Давосі розпочалася, повідомив журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.
Деталі
"Зустріч розпочалася", - повідомив прессекретар.
За даними Офісу Президента, Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрічаються в Давосі.
Раніше президент США заявив Sky News, що мирна угода щодо України "наближається".