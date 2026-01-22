Зеленский и Трамп начали встречу в Давосе
Киев • УНН
Президенты Украины и США, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, начали встречу в Давосе. Ранее Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине "приближается".
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Давосе началась, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.
Детали
"Встреча началась", - сообщил пресс-секретарь.
По данным Офиса Президента, Дональд Трамп и Владимир Зеленский встречаются в Давосе.
Ранее президент США заявил Sky News, что мирное соглашение по Украине "приближается".