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Зеленський схвалив необхідний закон для угоди із США про надра

Київ • УНН

 • 455 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу, що дозволить перераховувати кошти від видобутку корисних копалин до українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Це є частиною угоди зі США від 30 квітня 2025 року про створення фонду з розподілом участі 50/50.

Зеленський схвалив необхідний закон для угоди із США про надра

Президент України Володимир Зеленський схвалив закон про виплати з державного бюджету згідно з угодою зі Сполученими Штатами про надра на території нашої держави. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

Деталі

Зеленський підписав законопроєкт про зміни Бюджетного кодексу. Це необхідно, щоб запрацював американсько-український інвестиційний фонд відбудови.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в додатку А до угоди) з нових ліцензій;
    • видачі нових спецдозволів на користування надрами;
      • реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

        Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і перераховуватимуться до Фонду відбудови.

        Нагадаємо

        30 квітня 2025 року Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50.

        В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.

        В рамках виконання умов угоди Україна погодила процес допуску приватних компаній до розробки родовища літію "Добра".

        Павло Зінченко

        Павло Зінченко

        СуспільствоЕкономікаПолітика
        Верховна Рада України
        Володимир Зеленський
        Сполучені Штати Америки
        Україна
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