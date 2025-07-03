Зеленський схвалив необхідний закон для угоди із США про надра
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу, що дозволить перераховувати кошти від видобутку корисних копалин до українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Це є частиною угоди зі США від 30 квітня 2025 року про створення фонду з розподілом участі 50/50.
Президент України Володимир Зеленський схвалив закон про виплати з державного бюджету згідно з угодою зі Сполученими Штатами про надра на території нашої держави. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.
Деталі
Зеленський підписав законопроєкт про зміни Бюджетного кодексу. Це необхідно, щоб запрацював американсько-український інвестиційний фонд відбудови.
Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в додатку А до угоди) з нових ліцензій;
- видачі нових спецдозволів на користування надрами;
- реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.
Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і перераховуватимуться до Фонду відбудови.
Нагадаємо
30 квітня 2025 року Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50.
В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.
В рамках виконання умов угоди Україна погодила процес допуску приватних компаній до розробки родовища літію "Добра".