Зеленский одобрил необходимый закон для соглашения с США о недрах

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о выплатах из государственного бюджета согласно соглашению с Соединенными Штатами о недрах на территории нашего государства. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.

Детали

Зеленский подписал законопроект об изменениях Бюджетного кодекса. Это необходимо, чтобы заработал американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в приложении А к соглашению) по новым лицензиям;

выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и перечисляться в Фонд восстановления.

Напомним

30 апреля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о создании украино-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением участия 50/50.

В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, речь идет о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.

В рамках выполнения условий соглашения Украина согласовала процесс допуска частных компаний к разработке месторождения лития "Добра".