Зеленский одобрил необходимый закон для соглашения с США о недрах

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
Эксклюзив
09:27 • 1048 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
08:45 • 7633 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
07:48 • 13965 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
06:58 • 22111 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
06:55 • 21320 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
06:19 • 20116 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
2 июля, 18:14 • 45988 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 148160 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
2 июля, 13:11 • 92613 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
2 июля, 12:33 • 78305 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
47%
752мм
Популярные новости
Существенно повреждена многоэтажка, есть пострадавшие: в Одессе показали последствия ночной атаки РФ (фото)3 июля, 01:51 • 31156 просмотра
"Я сожалею, что американцы принимают такое решение": в Польше отреагировали на паузу США в поставках оружия Украине3 июля, 02:05 • 15555 просмотра
Ночной обстрел Одессы: 10 человек, включая детей, спасены из поврежденной многоэтажки3 июля, 03:07 • 36529 просмотра
Украину накроет аномальная жара: где ожидать дожди 3 июля3 июля, 03:27 • 17824 просмотра
В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов05:52 • 31374 просмотра
публикации
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности08:45 • 7628 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 148158 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема2 июля, 13:43 • 110355 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок2 июля, 13:18 • 125859 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 156948 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии09:28 • 735 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 35513 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 44731 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 52667 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 107923 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

Зеленский одобрил необходимый закон для соглашения с США о недрах

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс, что позволит перечислять средства от добычи полезных ископаемых в украинско-американский инвестиционный фонд восстановления. Это является частью соглашения с США от 30 апреля 2025 года о создании фонда с распределением участия 50/50.

Зеленский одобрил необходимый закон для соглашения с США о недрах

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о выплатах из государственного бюджета согласно соглашению с Соединенными Штатами о недрах на территории нашего государства. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.

Детали

Зеленский подписал законопроект об изменениях Бюджетного кодекса. Это необходимо, чтобы заработал американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

  • ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в приложении А к соглашению) по новым лицензиям;
    • выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;
      • реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

        Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и перечисляться в Фонд восстановления.

        Напомним

        30 апреля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о создании украино-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением участия 50/50.

        В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, речь идет о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.

        В рамках выполнения условий соглашения Украина согласовала процесс допуска частных компаний к разработке месторождения лития "Добра".

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

        ОбществоЭкономикаполитика
        Верховная Рада
        Владимир Зеленский
        Соединённые Штаты
        Украина
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9