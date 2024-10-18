Зеленський розповів кому не покажуть таємні додатки Плану перемоги
Київ • УНН
Президент України заявив, що таємні додатки Плану перемоги покажуть лише країнам, здатним їх реалізувати. Зеленський підкреслив важливість підтримки партнерів для втілення плану.
Таємні додатки Плану перемоги, не покажуть країнам, які не мають необхідного ресурсу для їхньої реалізації. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону, передає УНН.
Додатки плану відкриті і передані тим країнам, які ті пункти, які потрібно, щоб посилити Україні. Якщо в тій чи іншій державі, яка є нашим партнером, цього немає, щоб нас посилити то для чого їм давати додатки?
За його словами, також є країни, які хочуть побачити додатки, але нічим під час війни Україні не допомогли.
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Якщо країни готові нас підтримати і посилити, а я й не проти, щоб цей додаток став відкритим для усіх. Навпаки, я за, щоб наші люди бачили, що там, щоб це побачили росіяни. Тоді, це будуть рівні перемовини
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Президент України заявив, що План перемоги спрямований на зміцнення країни, незалежно від дій росії. Зеленський підкреслив важливість підтримки міжнародних партнерів для реалізації цього плану.