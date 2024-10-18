Зеленский рассказал кому не покажут тайные приложения Плана победы

Тайные приложения Плана победы, не покажут странам, которые не имеют необходимого ресурса для их реализации. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, передает УНН.

Приложения плана открыты и переданы тем странам, которые те пункты, которые нужно, чтобы усилить Украину. Если в той или иной стране, которая является нашим партнером, этого нет, чтобы нас усилить то для чего им давать приложения? - сказал Зеленский.

По его словам, также есть страны, которые хотят увидеть приложения, но ничем во время войны Украине не помогли.

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Если страны готовы нас поддержать и усилить, а я и не против, чтобы это приложение стало открытым для всех. Наоборот, я за, чтобы наши люди видели, что там, чтобы это увидели россияне. Тогда, это будут равные переговоры - сказал Президент.

Напомним,

Президент Украины заявил, что План победы направлен на укрепление страны, независимо от действий России. Зеленский подчеркнул важность поддержки международных партнеров для реализации этого плана.