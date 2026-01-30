Зеленський: росія зупинила процес обміну полоненими, "не відчувають, що це їм щось дає"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський припустив, що росія зупинила процес обміну полоненими. Він вважає, що рф не зацікавлена в цьому, оскільки не бачить вигоди для себе.
Президент України Володимир Зеленський припустив, що росія "зупинила процес" обміну полоненими, повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
"Вони не особливо зацікавлені в обміні людьми, бо не відчувають, що це їм щось дає", - сказав Зеленський.
"Вони вважають, що це вигідно нам. Але я думаю, що вони також повинні думати про своїх людей – своїх солдатів", - зазначив він.
