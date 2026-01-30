Зеленський: росія зупинила процес обміну полоненими, "не відчувають, що це їм щось дає"

Президент України Володимир Зеленський припустив, що росія "зупинила процес" обміну полоненими, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

"Вони не особливо зацікавлені в обміні людьми, бо не відчувають, що це їм щось дає", - сказав Зеленський.

"Вони вважають, що це вигідно нам. Але я думаю, що вони також повинні думати про своїх людей – своїх солдатів", - зазначив він.

