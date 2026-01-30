Зеленский: россия остановила процесс обмена пленными, "не чувствуют, что это им что-то дает"

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что россия "остановила процесс" обмена пленными, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

"Они не особо заинтересованы в обмене людьми, потому что не чувствуют, что это им что-то дает", - сказал Зеленский.

"Они считают, что это выгодно нам. Но я думаю, что они также должны думать о своих людях – своих солдатах", - отметил он.

