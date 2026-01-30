Зеленский: россия остановила процесс обмена пленными, "не чувствуют, что это им что-то дает"

$42.850.08
Эксклюзив
13:54 • 2154 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 6218 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 10947 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 13904 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 20074 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 28671 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34598 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41153 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64924 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48313 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
публикации
Эксклюзивы
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 2236 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 4114 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 70301 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 55827 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 58176 просмотра
Зеленский: россия остановила процесс обмена пленными, "не чувствуют, что это им что-то дает"

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что россия остановила процесс обмена пленными. Он считает, что рф не заинтересована в этом, поскольку не видит выгоды для себя.

Зеленский: россия остановила процесс обмена пленными, "не чувствуют, что это им что-то дает"

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что россия "остановила процесс" обмена пленными, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

"Они не особо заинтересованы в обмене людьми, потому что не чувствуют, что это им что-то дает", - сказал Зеленский.

"Они считают, что это выгодно нам. Но я думаю, что они также должны думать о своих людях – своих солдатах", - отметил он.

россия так пытается давить на Украину: Зеленский о том, почему не происходят обмены пленными07.01.26, 14:57 • 3567 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский