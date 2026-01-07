$42.560.14
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 6312 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 13215 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 14222 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 14258 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 14341 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29380 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 51821 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 142651 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 221407 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
россия так пытается давить на Украину: Зеленский о том, почему не происходят обмены пленными

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия приостановила обмены военнопленными, чтобы давить на Украину. Обменами продолжат заниматься Буданов и Умеров, несмотря на то, что россия тормозит процесс.

россия так пытается давить на Украину: Зеленский о том, почему не происходят обмены пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмены военнопленными не проводятся из-за того, что Россия таким образом пытается давить на Украину, передает УНН.

Пауза понятно с чем связана… с тем, что для России - это давление на Украину. Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопрос важный, болезненный и поэтому она именно все это тормозит. Будем делать все, чтобы разблокировать обмены 

- сказал Зеленский.

Он добавил, что новый глава Офиса Президента Кирилл Буданов, который был председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, и в дальнейшем вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым продолжат заниматься обменами пленными.

Напомним

Координационный штаб впервые обнародовал данные о более чем 10 тысячах российских военнопленных в Украине за почти четыре года войны. За неполный 2025 год в плен попало больше россиян, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

Павел Башинский

