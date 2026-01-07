россия так пытается давить на Украину: Зеленский о том, почему не происходят обмены пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмены военнопленными не проводятся из-за того, что Россия таким образом пытается давить на Украину, передает УНН.

Пауза понятно с чем связана… с тем, что для России - это давление на Украину. Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопрос важный, болезненный и поэтому она именно все это тормозит. Будем делать все, чтобы разблокировать обмены - сказал Зеленский.

Он добавил, что новый глава Офиса Президента Кирилл Буданов, который был председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, и в дальнейшем вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым продолжат заниматься обменами пленными.

Напомним

Координационный штаб впервые обнародовал данные о более чем 10 тысячах российских военнопленных в Украине за почти четыре года войны. За неполный 2025 год в плен попало больше россиян, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.