росія так намагається тиснути на Україну: Зеленський про те, чому не відбуваються обміни полоненими

12:29 • 1580 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 6442 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 13270 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 14283 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 14294 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 14364 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29399 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 51835 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 142731 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 221558 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 33800 перегляди
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 6208 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування07:23 • 7910 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 23180 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 7828 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 1516 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 2332 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
11:31 • 6430 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 61466 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 99015 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Київська область
Франція
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 34651 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 54451 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 97211 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 88952 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 83602 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Дипломатка
Фільм

росія так намагається тиснути на Україну: Зеленський про те, чому не відбуваються обміни полоненими

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Президент Зеленський заявив, що hосія призупинила обміни військовополоненими, щоб тиснути на Україну. Обмінами продовжать займатися Буданов та Умєров, попри те, що hосія гальмує процес.

росія так намагається тиснути на Україну: Зеленський про те, чому не відбуваються обміни полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обміни військовополоненими не проводяться через те, що росія таким чином намагається тиснути на Україну, передає УНН.

Пауза зрозуміло з чим пов’язана… з тим, що для росії - це тиск на Україну. Україна знаходить свої дипломатичні тиски на росію, щоб вона закінчила війну. росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче і тому вона саме все це гальмує. Будемо робити все, щоб розблоковувати обміни 

- сказав Зеленський.

Він додав, що новий очільник Офісу Президента Кирило Буданов, який був головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і надалі разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим продовжать займатися обмінами полоненими.

Нагадаємо

Координаційний штаб вперше оприлюднив дані про понад 10 тисяч російських військовополонених в Україні за майже чотири роки війни. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше росіян, ніж за 2022 та 2023 роки разом узяті.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна