росія так намагається тиснути на Україну: Зеленський про те, чому не відбуваються обміни полоненими
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що hосія призупинила обміни військовополоненими, щоб тиснути на Україну. Обмінами продовжать займатися Буданов та Умєров, попри те, що hосія гальмує процес.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обміни військовополоненими не проводяться через те, що росія таким чином намагається тиснути на Україну, передає УНН.
Пауза зрозуміло з чим пов’язана… з тим, що для росії - це тиск на Україну. Україна знаходить свої дипломатичні тиски на росію, щоб вона закінчила війну. росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче і тому вона саме все це гальмує. Будемо робити все, щоб розблоковувати обміни
Він додав, що новий очільник Офісу Президента Кирило Буданов, який був головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і надалі разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим продовжать займатися обмінами полоненими.
Нагадаємо
Координаційний штаб вперше оприлюднив дані про понад 10 тисяч російських військовополонених в Україні за майже чотири роки війни. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше росіян, ніж за 2022 та 2023 роки разом узяті.