Зеленський призначив Ярослава Шанька головою Херсонської МВА: деталі указу

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Херсонської міської військової адміністрації. Цю посаду обійняв заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний указ на сайті президента.

Деталі

За даними місцевих ЗМІ, Шанько був з 2015 року старшим інспектором відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП, а в 2019 році став начальником відділу. Через рік він був призначений на посаду заступника начальника управління превентивної діяльності поліції Херсонської області. На той час нинішній голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін був головою обласного управління поліції.

Шанько змінив на цій посаді Романа Мрочка, який був головою адміністрації з березня 2023 року. З 2021 по 2023 рік Шанько обіймав посаду заступника начальника управління ювенальної превенції ГУНП України у Херсонській області.

У травні 2023 року Шанько обійняв посаду заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

Працювали на росіян і "залягли на дно" після деокупації: у Херсоні затримано 4 колаборантів