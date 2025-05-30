Працювали на росіян і "залягли на дно" після деокупації: у Херсоні затримано 4 колаборантів

Співробітники поліції і СБУ затримали в Херсоні 4-х колаборантів, які співпрацювали з росіянами під час окупації правобережної частини області. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.

Деталі

Серед затриманих - головний спеціаліст одного з відділів Херсонської міськради. Як встановило слідство, вона працювала приватним бухгалтером, але згодом добровільно вступила до місцевої окупаційної адміністрації.

У захопленому на той час Херсоні вона очолила підрозділ у так званому "управлінні праці та соцзахисту населення". Ще двоє фігурантів – місцеві жителі, які після захоплення обласного центру вступили до "адміністрації" окупаційних тюрем.

Після деокупації міста всі вони "залягли на дно", сподіваючись уникнути покарання. Але їх вирахували і затримали.

Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 5, 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зараз зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Нещодавно СБУ затримала 53-річного чоловіка, який наводив російські ракети на аеродроми ЗСУ і збирав для ворога дані про бойові вильоти пілотів.