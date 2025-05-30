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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Работали на россиян и "залегли на дно" после деоккупации: в Херсоне задержаны 4 коллаборациониста

Киев • УНН

 • 960 просмотра

СБУ и полиция задержали четырех коллаборационистов в Херсоне. Они работали в оккупационной администрации и тюрьмах во время оккупации города, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Работали на россиян и "залегли на дно" после деоккупации: в Херсоне задержаны 4 коллаборациониста

Сотрудники полиции и СБУ задержали в Херсоне 4-х коллаборационистов, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации правобережной части области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Среди задержанных - главный специалист одного из отделов Херсонского горсовета. Как установило следствие, она работала частным бухгалтером, но впоследствии добровольно вступила в местную оккупационную администрацию.

В захваченном на то время Херсоне она возглавила подразделение в так называемом "управлении труда и соцзащиты населения". Еще двое фигурантов – местные жители, которые после захвата областного центра вступили в "администрацию" оккупационных тюрем.

После деоккупации города все они "залегли на дно", надеясь избежать наказания. Но их вычислили и задержали.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 5, 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Недавно СБУ задержала 53-летнего мужчину, который наводил российские ракеты на аэродромы ВСУ и собирал для врага данные о боевых вылетах пилотов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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