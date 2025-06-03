Зеленский назначил Ярослава Шанько главой Херсонской ГВА: детали указа

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской городской военной администрации. Эту должность занял заместитель начальника Херсонской ОВА Ярослав Шанько. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ на сайте президента.

Детали

По данным местных СМИ, Шанько был с 2015 года старшим инспектором отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП, а в 2019 году стал начальником отдела. Через год он был назначен на должность заместителя начальника управления превентивной деятельности полиции Херсонской области. В то время нынешний глава Херсонской ОВА Александр Прокудин был главой областного управления полиции.

Шанько сменил на этом посту Романа Мрочко, который был главой администрации с марта 2023 года. С 2021 по 2023 год Шанько занимал должность заместителя начальника управления ювенальной превенции ГУНП Украины в Херсонской области.

В мае 2023 года Шанько занял должность заместителя начальника Херсонской областной военной администрации.

Работали на россиян и "залегли на дно" после деоккупации: в Херсоне задержаны 4 коллаборациониста