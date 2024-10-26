Зеленський призначив нового очільника Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва
Київ • УНН
Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони, призначений новим головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва. Він замінив І.Фоменка на цій посаді.
Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ №736/2024.
Призначити Гаврилюка Івана Юрійовича – першого заступника Міністра оборони України – головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, увільнивши І.Фоменка від виконання обов'язків голови цієї Міжвідомчої комісії
Голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю у двотижневий строк має подати в установленому порядку пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії.
"Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 9 жовтня 2023 року № 680/2023 "Питання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю"", - зазначається в указі.
Доповнення
У травні Кабінет Міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади заступника міністра оборони та призначив його першим заступником міністра оборони.