Зеленский назначил нового главу Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Киев • УНН
Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны, назначен новым председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества. Он заменил И.Фоменко на этой должности.
Президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ №736/2024.
Назначить Гаврилюка Ивана Юрьевича - первого заместителя Министра обороны Украины - председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, освободив И.Фоменко от исполнения обязанностей председателя этой Межведомственной комиссии
Председатель Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в двухнедельный срок должен подать в установленном порядке предложения по персональному составу Межведомственной комиссии.
«Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 9 октября 2023 года № 680/2023 «Вопросы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля»», - отмечается в указе.
Дополнение
В мае Кабинет Министров уволил Ивана Гаврилюка с должности заместителя министра обороны и назначил его первым заместителем министра обороны.