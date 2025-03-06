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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський прибув на саміт ЄС

Київ • УНН

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Президент України прибув до Брюсселя на спецзасідання Європейської ради з питань оборони. На порядку денному - військова допомога, заморожені активи рф та нові санкції.

Зеленський прибув на саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт ЄС, присвяченій обороні Європи та підтримці України, передає УНН.

Деталі

Зеленський прибув до Брюсселя на спецзасідання Європейської ради. Він уже поспілкувався з головою Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

27 лідерів ЄС сьогодні збираються вперше після того, як суперечка Зеленського в Білому домі з Дональдом Трампом перевернула підтримку України з боку США.

Кошта в Х написав, що сьогодні важливий день для європейської оборони та для України.

"Раді вітати Зеленського", - написав Кошта.

Фон дер Ляєн написала в Х, що Європа зіткнулася з явною та актуальною небезпекою.

"Ми повинні вміти захистити себе і поставити Україну в позицію сили. ReArm Europe збільшить витрати на оборону, зміцнить нашу оборонну промислову базу та підштовхне приватний сектор до інвестицій", - заявила фон дер Ляєн.

Доповнення

Politico з посилання джерела повідомляло, що на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакета санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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