Зеленський прибыл на саммит ЕС
Киев • УНН
Президент Украины прибыл в Брюссель на специальное заседание Европейского совета по вопросам обороны. В повестке дня - военная помощь, замороженные активы рф и новые санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС, посвященный обороне Европы и поддержке Украины, передает УНН.
Детали
Зеленский прибыл в Брюссель на спецзаседание Европейского совета. Он уже пообщался с председателем Евросовета Антониу Коштой и президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
27 лидеров ЕС сегодня собираются впервые после того, как спор Зеленского в Белом доме с Дональдом Трампом перевернул поддержку Украины со стороны США.
Кошта в Х написал, что сегодня важный день для европейской обороны и для Украины.
"Рады приветствовать Зеленского", - написал Кошта.
Фон дер Ляйен написала в Х, что Европа столкнулась с явной и актуальной угрозой.
"Мы должны уметь защитить себя и поставить Украину в позицию силы. ReArm Europe увеличит расходы на оборону, укрепит нашу оборонную промышленную базу и подтолкнет частный сектор к инвестициям", - заявила фон дер Ляйен.
Дополнение
Politico со ссылкой на источник сообщало, что на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, созванном для обсуждения обороны Европы и Украины, на повестке дня - расходы на оборону, вопросы использования замороженных российских активов, возможное рассмотрение нового пакета санкций против рф, но на фоне оппозиции Венгрии снова "назревает битва по отправке большей военной помощи Украине".