Зеленський провів нараду з керівником зовнішньої розвідки: говорили про поточні загрози та "чутливу" міжнародну роботу
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з головою Служби зовнішньої розвідки України поточні загрози та чутливу міжнародну роботу, подякувавши за глобальну підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівником Служби зовнішньої розвідки "поточні загрози й деякі чутливі напрямки міжнародної роботи". Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Провів нараду з керівником Служби зовнішньої розвідки щодо поточних загроз і деяких чутливих напрямків нашої міжнародної роботи. Я вдячний усім у світі, хто допомагає Україні з правильним фокусуванням уваги нашої держави.
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