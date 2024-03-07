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Зеленський провів нараду з керівником зовнішньої розвідки: говорили про поточні загрози та "чутливу" міжнародну роботу

Київ • УНН

 • 29237 перегляди

Президент Зеленський обговорив з головою Служби зовнішньої розвідки України поточні загрози та чутливу міжнародну роботу, подякувавши за глобальну підтримку України.

Зеленський провів нараду з керівником зовнішньої розвідки: говорили про поточні загрози та "чутливу" міжнародну роботу

Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівником Служби зовнішньої розвідки "поточні загрози й деякі чутливі напрямки міжнародної роботи". Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Провів нараду з керівником Служби зовнішньої розвідки щодо поточних загроз і деяких чутливих напрямків нашої міжнародної роботи. Я вдячний усім у світі, хто допомагає Україні з правильним фокусуванням уваги нашої держави.

– сказав Зеленський

Додатково

Раніше повідомлялось, що сьогодні вранці до столиці України прибув представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Втім деталей щодо його візиту та зустрічей поки не розголошували.

Зеленський пояснив, чому погодив кандидатуру Залужного на посла України у Великій Британії07.03.24, 20:12 • 28979 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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