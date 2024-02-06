Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва
Київ • УНН
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва, щоб обговорити питання безпеки та підтримки України з боку ЄС.
Сьогодні вранці до столиці України прибув представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув в Київ. Мав нагоду з ним поговорити в потязі. Це справжній друг України
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Його візит має за мету обговорити актуальні питання безпеки та зобов'язань ЄС в контексті співпраці з Україною.
Голова євродипломатії Жозеп Боррель у Києві: зустрівся із Зеленським, вшанував пам’ять загиблих захисників і захисниць України01.10.23, 15:57 • 128149 переглядiв