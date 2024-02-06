Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев

Сегодня утром в столицу Украины прибыл представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Имел возможность с ним поговорить в поезде. Это настоящий друг Украины - написал в Telegram Алексей Гончаренко.

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Его визит имеет целью обсудить актуальные вопросы безопасности и обязательств ЕС в контексте сотрудничества с Украиной.

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