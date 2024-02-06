Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  111452 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  125643 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  121468 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  131557 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  240433 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  336072 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  325925 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  286540 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  280176 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229838 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 04:41  •  1606 просмотра

Read in English

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы обсудить вопросы безопасности и поддержки Украины со стороны ЕС.

Сегодня утром в столицу Украины прибыл представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Имел возможность с ним поговорить в поезде. Это настоящий друг Украины

- написал в Telegram Алексей Гончаренко.

Добавим

Его визит имеет целью обсудить актуальные вопросы безопасности и обязательств ЕС в контексте сотрудничества с Украиной.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в Киеве: встретился с Зеленским, почтил память погибших защитников и защитниц Украины01 октябрь 2023, 12:57 • 128035 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитикаКиев
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
telegramТелеграмма
khosep-borrelЖозеп Боррель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва
EU Foreign Policy Chief Josep Borrell arrives in Kyiv
Новости по теме

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы обсудить вопросы безопасности и поддержки Украины со стороны ЕС.

Война •   •  1606 просмотра
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев

Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро

Европарламент и Совет ЕС согласовали создание Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет для поддержки усилий Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации.

Экономика •   •  2596 просмотра
Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро

Исследователи раскрыли тайны вирусов оспы и надеются на успех будущей терапии

Исследователи раскрыли секреты архитектуры вируса оспы с помощью криоэлектронной микроскопии и молекулярного моделирования, найдя ключевой белок A10, который определяет структуру вирусного ядра, и надеясь, что это поможет в будущем в разработке противовирусных методов лечения.

Здоровье •   •  2878 просмотра
Исследователи раскрыли тайны вирусов оспы и надеются на успех будущей терапии

6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена

Основателем Всемирного дня без мобильного телефона в 2001 году стал французский писатель Фил Марсо, который написал первый в мире SMS-роман. Всем, кто хочет присоединиться к событию предлагают выходить из дома без мобильных телефонов, и, вообще, делать вид, что их не существует.

УНН Lite •   •  4073 просмотра
6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена

Как правильно читать этикетку на продуктах: дали 6 лайфхаков

Советы по выбору здоровой пищи и напитков.

Здоровье •   •  6777 просмотра
Как правильно читать этикетку на продуктах: дали 6 лайфхаков

В Германии наземный персонал пяти аэропортов устроит забастовку в среду

В среду немецкий наземный персонал пяти крупных аэропортов объявит забастовку, что приведет к срыву полетов.

Новости Мира •   •  8008 просмотра
В Германии наземный персонал пяти аэропортов устроит забастовку в среду

Лесные пожары в Чили уже отобрали жизни более 120 человек

Количество погибших от лесных пожаров в Чили возросло до более 120 человек. Официальные лица также сообщили, что идентифицировано 32 тела, проведено 40 вскрытий, 10 тел готовы к доставке родственникам.

Общество •   •  5598 просмотра
Лесные пожары в Чили уже отобрали жизни более 120 человек

В Китае ввстралийский писатель получил смертный приговор с отсрочкой

Австралийский писатель был осужден китайским судом за шпионаж и получил смертный приговор с отсрочкой.

Новости Мира •   •  8810 просмотра
В Китае ввстралийский писатель получил смертный приговор с отсрочкой

Ученые предлагают создать шестую категорию к шкале ураганов, чтобы классифицировать "мегаураганы", которые становятся все более распространенными из-за изменения климата

Новое исследование предлагает добавить категорию 6 для "мегаураганов" с ветром более 310 км/ч, поскольку изменение климата делает такие экстремальные штормы более вероятными.

Новости Мира •   •  9510 просмотра
Ученые предлагают создать шестую категорию к шкале ураганов, чтобы классифицировать "мегаураганы", которые становятся все более распространенными из-за изменения климата

рф ударила по гостинице на Харьковщине: Спасены две женщины и мужчина, но под завалами остается один человек

Один человек остается под завалами после того, как россияне нанесли удар по отелю в Золочеве. Спасатели спасли двух женщин и мужчину.

Война •   •  8999 просмотра
рф ударила по гостинице на Харьковщине: Спасены две женщины и мужчина, но под завалами остается один человек